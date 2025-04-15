رنا سماحة تنتصر قضائياً على طليقها.. وتعود إلى منزل الحضانة مع طفلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت الفنانة المصرية رنا سماحة انتصاراً قانونياً جديداً في معركتها القضائية مع طليقها، الملحن سامر أبو طالب، بعدما أصدرت محكمة الأسرة حكماً لصالحها يقضي بأحقيتها وطفلها في العودة إلى منزل الحضانة والإقامة فيه، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على انفصالهما.

وأعلنت رنا الخبر عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث نشرت صوراً توثّق لحظة عودتها إلى المنزل، وظهرت في إحدى الصور وهي تحتضن طفلها في حديقة المنزل، وسط أجواء عائلية دافئة تعكس بداية جديدة بعد مرحلة من الخلافات.

على الصعيد الفني، تستعد سماحة لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الهونولولو”، والتي تقوم حالياً بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في مدينة دبي، تحت إدارة المخرج اللبناني فادي الحداد، وهي من إنتاج “لايف ستايلز ستوديوز”، في ثالث تعاون فني يجمعهما.

وكانت رنا قد طرحت خلال شهر رمضان الماضي أغنية “البركة” على طريقة الفيديو كليب عبر منصة “يوتيوب”، وهي من كلمات محمد نبيل، ألحان كريم نيازي، وتوزيع حمادة عصمت. كما أصدرت أغنية “عاملة عبيطة” عبر قناتها الرسمية، وهي من ألحان سامر أبو طالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، وإخراج حسام مجدي.