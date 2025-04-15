أسرار تُكشف لأول مرة عن الأيام الأخيرة في حياة أحمد زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حلقة مؤثرة من برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقدّمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، كشف محمد وطني، مدير أعمال النجم الراحل أحمد زكي، تفاصيل مؤلمة وغير معروفة عن الأيام الأخيرة في حياة “النمر الأسود”، مؤكداً أن الفنان الكبير فقد بصره بالكامل خلال تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم “حليم”، دون أن يُفصح عن ذلك لأي أحد.

وقال وطني في تصريحاته: “أحمد زكي فقد بصره بالكامل قبل وفاته بحوالى عشرين يوماً. كان يقيم في جناح خاص داخل المستشفى، وكان يتعرّف على من يدخل غرفته فقط من صوت تكة الباب. لم يرغب أن يعلم أحد بإصابته بالعمى، وأصر على استكمال تصوير مشاهده الأخيرة في فيلم (حليم)”.

وأضاف: “في المشهد الأخير من الفيلم، لم يكن قادراً على المشي بشكل طبيعي بسبب العمى. سألني عن اتجاه الكاميرا ليُجيد أداء مشهد تحية الجمهور بدقة، رغم فقدانه حاسة البصر بالكامل”.

وتفاعل الجمهور مع هذه التصريحات المؤثرة، مشيدين بشجاعة أحمد زكي وإصراره على إكمال رسالته الفنية حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

ويُعد أحمد زكي من أبرز النجوم في تاريخ السينما المصرية، وُلد في 18 نوفمبر 1949 بمدينة الزقازيق، وواجه ظروفاً صعبة منذ الطفولة بعد وفاة والده وربّاه جدّه عقب زواج والدته مجددًا. بدأ مشواره الفني من المدرسة الصناعية، حيث اكتشف ناظر المدرسة موهبته وشجّعه على دخول مجال التمثيل. وبعد حضوره أحد العروض المدرسية، نصحه فنانون بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ليتخرّج عام 1973 بتقدير امتياز، وينطلق بعدها في مسيرة فنية استثنائية، بدأت من مسرحية “هالو شلبي” وامتدت لعقود من الإبداع.