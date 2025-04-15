ملك أحمد زاهر برسالة مؤثرة بعد زفاف شقيقتها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة ملك أحمد زاهر رسالة مؤثرة إلى شقيقتها ليلى أحمد زاهر بعد زواجها،ـ وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت ملك صوراً خلال عقد القران، وعلقت قائلة :"كحلمٍ مُغلّفٍ بالساتان والنجوم، كنتِ مُشرقةً. أختي الصغيرة، قلبي، طفلتي المُفضّلة، رؤيتكِ عروسةً اليوم كانت كلّ شيء، لم أستطع حبس دموعي، عسى أن يُحيطكِ الحبّ هكذا كلّ يوم، ألف مبروك، سيدة هشام جمال".

وأضافت ملك قائلة :"قلبي فعلاً كان هايطير من الفرحة، دموعي نزلت لوحدها وأنا بشوف أختي الصغيرة، روح قلبي، بقت أحلى عروسة شافتها عيني، لسه مش مصدقة إن البيبي بتاعتي بنوتي الصغيرة كبرت وبقت عروسة، يا رب السعادة دي تفضل ملازماكي طول عمرك، ألف مبروك يا عروستي الحلو".

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