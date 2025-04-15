شيراز فرحات شبيب تتحدث عن علاقتها بالعذراء مريم بعد إستشهاد إبنها كارلوس

ميرنا وليد - بيروت - في إحدى ظهورات السيدة العذراء مريم في إيطاليا، أطلقت على نفسها اسم "روزا ميستيكا"، أي "الوردة السرية"، وطلبت أن تُعرف بـ"العذراء الزائرة" التي تدخل البيوت.

وفي هذا السياق، نستضيف في هذا اللقاء السيدة شيراز فرحات شبيب، التي تمتلك سبعة تماثيل للسيدة العذراء مريم، وقد نالت هذه التماثيل بركة البابا يوحنا بولس الثاني، الذي أذن أيضًا بجولة هذه التماثيل وزيارتها للمنازل، وهو ما التزمت به شبيب ونفذته.

وفي الجزء الأول من هذا اللقاء، الذي أجرته سفيرة الاعلام الهادف هلا المر، تتحدث شيراز شبيب عن استشهاد ابنها كارلوس خلال الحرب على مدينة زحلة، كما تتناول إيمانها العميق بالعذراء مريم وعلاقتها الروحية بها، والتي تعمّقت بشكل خاص بعد فقدانها لابنها.