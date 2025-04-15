شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد "راهبة الفن".. أمينة رزق أيقونة التمثيل التي ألهمت الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة أمينة رزق، التي تُوِّجَت بلقب "راهبة الفن" لتفانيها في العمل الفني على مدار 75 عامًا، وتركها إرثًا ضخمًا تجاوز 280 عملًا بين المسرح والسينما والتلفزيون، لتكون واحدة من أبرز رائدات الفن المصري وأطولهن مسيرة.



أمينة رزق

انتقلت أمينة رزق وخالتها للعمل بفرقة رمسيس المسرحية وكان مؤسسها "عميد الفن" يوسف وهبي، لكن انطلاقتها الحقيقية على المسرح كانت وهي في الرابعة عشرة من عمرها بمشاركتها في مسرحية "راسبوتين" أمام يوسف وهبي التي حققت نجاحا باهرا آنذاك.

أما عن أول أعمالها السينمائية، فكان فيلم "قبلة في الصحراء" عام 1928 وهو ثاني فيلم للسينما المصرية، لتنطلق بعده في عالم الفن وتتألق في عشرات الأعمال.

ومن مسرحياتها (إنها حقا عائلة محترمة، السنيورة) واما عن السينما، فقد شاركت امينة رزق في بطولة أكثر من 150 عمل سينمائي، منها “بائعة الخبز” و”أريد حلا” و”بداية ونهاية” و”التلميذة” و”دعاء الكروان” الذي اختير من بين أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما شاركت في ”الكيت كات” و”صراع الأحفاد” و”المولد” و”التوت والنبوت” و"الإنس والجن" و"العار".

كما شاركت في الكثير من الأعمال التليفزيونية المتميزة، أهمها “السيرة الهلالية” و”الإمام البخاري” و”محمد رسول الله” و”وقال البحر” و"ليلة القبض على فاطمة" و"البشاير" و"أوبرا عايدة" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"هارون الرشيد". وقد عرفت أمينة طوال مشوارها، كأشهر أم فى السينما المصرية، فرغم صغر سنها، برعت فى تقديم دور الأم فى الأفلام المصرية، وكانت أكثر تخصصا فى أداء الأدوار الدرامية والميلودرامية .