شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حفل الكويت.. تامر حسنى يحيي حفلاً غنائيًا بقطر بمشاركة اللبناني آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائى بقطر يشاركه فيها المطرب اللبنانى آدم ويلتقى النجمان للمرة الثانية في حفل واحد يوم 25 أبريل الجارى حيث التقيا النجمان تامر حسنى واللبنانى آدم فى حفل غنائي يوم 12 ديسمبر 2024 بالكويت على مسرح الأرينا، حيث صعد آدم على المسرح وشارك تامر حسنى الغناء، أثناء تقديمه أغنية "بنت الإيه"، وبعدها احتضنه قائلاً: "تحية كبيرة للنجم تامر حسني"، وبدوره أثنى تامر على صوت آدم، قائلاً: "واحد من أجمل الأصوات في الوطن العربي"، بينما أدى الثنائي الأغنية معًا وسط تفاعل جماهيري.

وفي سياق متصل تقرر النجم تامر حسنى طرح فيلمه الجديد ريستارت والذى تشاركه فى بطولته النجمة هنا الزاهد، فى دور العرض السينمائى يوم 29 مايو المقبل، والذى ينافس فى موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

وتتعاون المخرجة سارة وفيق مع النجم تامر حسنى خلال فيلم "ريستارت" فى السينما للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.