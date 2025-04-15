شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يضيء مسرح الشمس احتفالاً بأعياد الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمادة هلال حفلاً غنائيًا يوم 21 أبريل الجارى بالتزامن مع احتفلات أعياد الربيع على مسرح نادى الشمس ويقدم حمادة هلال باقة مميزة من أغانيه التي اشتهر بها قديمًا وحديثًا منها "الأيام، دايمًا دموع، كل ما أفكر فيك، تشرب إيه، أم أحمد، هاتوا الفلوس"، سبونج بوب وغيرها من أغانيه.

من ناحية أخرى أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته بالاحتفال بعيد الفطر على مسرح البالون، المكان الذى شهد بداياته الفنية، حيث بدأ الغناء عليه وهو فى سن 11 عامًا، واستمر حتى بلغ 12 عامًا، وذلك تحت إشراف المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعى، وفى تصريحاته لـ"الخليج 365"، عبر حمادة هلال عن أمله فى أن تنال أعماله المقبلة إعجاب الجمهور وتحقق النجاح المتوقع.

وتأتى احتفالية عيد الفطر المبارك التى أحياها الفنان حمادة هلال بعد سلسلة من الحفلات التي لاقت نجاحا كبيرا منذ تولي الفنان تامر عبد المنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في شهر سبتمبر الماضي.