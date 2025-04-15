شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشىة فنية لـ هشام ماجد آخرها "برشامة" و"البحث عن فضيحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشها النجم هشام ماجد سواء على مستوى السينما أو الدراما التليفزيونية، إذ يعمل على قدم وساق للانتهاء من تلك الأعمال خلال العام الجارى، ويعمل هشام حاليًا على فيلم برشامة والذى يشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور، والفيلم من تأليف شيرين وخالد دياب بمشاركة أحمد الزغبي، ويضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، ومصطفى غريب، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الفترة المقبلة.

كما صور عددًا من المشاهد في فيلمه الجديد البحث عن فضيحة مع النجمة هنا الزاهد، ومن إخراج رامى إمام، حيث من المقرر أن يستكمل تصويره بالتزامن مع تصوير برشامة بالإضافة إلى أعماله الدرامية.

فيما يظهر هشام ماجد كضيف شرف في فيلم درويش، حيث نشر النجم عمرو يوسف صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، من كواليس تصوير فيلم درويش، وكتب: "صاحبي اللي نورنا في فيلم درويش حبيبي يا شوما، فيلم صيف 2025".