شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يستعد لأغنية "البكا".. تعاون جديد مع عمرو المصري وعمرو الشاذلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم اللبنانى راغب علامة مع الشاعر الغنائي عمرو المصري في أغنية سينجل جديدة تحمل عنوان "البكا"، من ألحان عمرو الشاذلي، وذلك ضمن تحضيراته للموسم الغنائي لصيف 2025.

ويُنتظر أن يبدأ تسجيل الأغنية فور الاستقرار على اسم الموزع الموسيقي، حيث لا يزال راغب وفريق العمل في مرحلة اختيار الأنسب لتوزيع الأغنية بما يتماشى مع رؤيتها الفنية، حسبما أكد مؤلف الأغنية عمرو المصرى لـ"الخليج 365".

وكان قد طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان " بيروت ولا روما" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى،توزيع ايلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

تقول كلمات أغنية بيروت ولا روما: "كل حاجه معقوله وانتي مش معقوله، خدتي قلبي لوحدك من النظره الأولى، والقمر على قده كان في حته لوحده، هو مركز تاني وانتي طالعه الأولى، العيون مرسومه رسمه مش مفهومه، ما شافتش فجمالك في بيروت ولا روما".

وطرح أيضًا النجم راغب علامة، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى.

وحقق النجم راغب علامة، نجاحًا مؤخرًا من خلال طرح أغنية "في كتير حلوين" التي طرحها باللهجة المصرية، وهى من كلمات عصام شعبان، والحان عبد سليم، وتوزيع حمدى المهيري.