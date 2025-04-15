شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عصام عمر بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان هوليود للفيلم العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفنان عصام عمر بجائزة أفضل ممثل بختام مهرجان هوليود للفيلم العربي وذلك عن دوره بفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذى عُرض ضمن فعاليات المهرجان.

الفنان عصام عمر علق على ذلك مكتفياً بجملة الحمد لله عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا من قِبَل متابعيه ممن حرصوا على تهنئته.

فوز عصام عمر بالجائزة جاء فى توقيت نجاحه بصورة كبيرة على مستوى الإيرادات أيضاً بفيلم سيكو سيكو الذى تخطت مؤخراً إيراداته 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر.



عصام عمر

كان الموزع السينمائى محمود الدفراوى قد صرح لـ الخليج 365، بأن إيرادات فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقى تخطت الـ100 مليون جنيه منذ عرضه في دور العرض السينمائية، حيث من المتوقع أن تتزايد إيرادات الفيلم خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن العمل حصد على إشادات كبيرة من الجمهور، بالإضافة إلى نوعية الفيلم الجيدة لكل الأعمار.

فيلم سيكو سيكو كوميدى اجتماعى، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.