شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الموسيقيين: النقابة غير مختصة بإصدار تصاريح للحفلات خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء ما أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة الفنان محمد رمضان لحفل غنائي خارج مصر، صرّح الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها بأن الحفل المذكور أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو خارج نطاق اختصاص النقابة.

وأكد عبد الله أن النقابة غير معنية بإصدار تصاريح للحفلات التي تُقام خارج حدود جمهورية مصر العربية، موضحًا أن دور النقابة يقتصر على متابعة وتنظيم النشاط الفني داخل البلاد فقط، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وشدد المتحدث الرسمي للنقابة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بتصاريح الحفلات أو الإجراءات المتبعة من قِبل النقابة، لافتًا إلى أن النقابة حريصة دائمًا على تنظيم المشهد الفني داخل مصر بما يحفظ القيم الفنية ويراعي الضوابط المهنية.