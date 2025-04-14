"مش مجرد حب".. إليكم أحدث أعمال رامي جمال الفنية

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال احدث اعماله الفنية و هي اغنية تحمل إسم "مش مجرد حب" من البومه الجديد، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



اغنية "مش مجرد حب" من كلمات رمضان محمد، الحان محمود أنور، توزيع أسامة الخطيب، ميكس و ماستر محمد مجدي.

و تقول كلمات الاغنية:

جربت تدمن حاجة وتبطلها

وقولي يمكن زيك عارف اعملها

انت النهاردة خلاص هتمشي

طب حياتي إزاي أكملها.

جربت تدمن حاجة وتبطلها

وقولي يمكن زيك أعرف اعملها

إنت النهاردة خلاص هتمشي. طب حياتي إزاي أكملها؟

إنت عارف انت ايه بالنسبة ليا؟

مش مجرد حب عدى في يوم عليا

ده انت روح كل حاجة عايشة فيا

معقولة تحييها وف لحظة تقتلها

انت عارف انت ايه بالنسبة ليا مش مجرد حب عادى فى يوم عليا

ده انت روح كل حاجة عايشة فيا

معقولة تحييها وفى لحظة تقتلها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا

مكنتش اقصد اي كلمة انا قلتها ولمت نفسي كتير عشانك بعدها

مش دي النهاية مش هينفع قولي بس ازاى اخترتها

انت عارف انت ايه بالنسبه ليا مش مجرد حب عادى فى يوم عليا

ياه ده انت روح كل حاجه عايشه فيا معقوله تحييها وفى لحظه تقتلها

انت عارف انت ايه بالنسبه ليا مش مجرد حب عادى فى يوم عليا

ده انت روح كل حاجه عايشه فيه. معقوله تحييها وفى لحظه تقتلها. لا لا لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا