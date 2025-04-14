ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين الجمهور صور من حفل ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية، وكشفت من خلال التعليق عن أسماء الفائزين.

وكتبت إلهام شاهين: "ختام مهرجان هوليوود للسينما العربيه .. تشرفت برئاسة لجنة التحكيم .. ألف مبروك لكل الفائزين بالجوائز .

جائزة أحسن ممثله للفنانه اللبنانيه دايموند بو عبود عن الفيلم اللبنانى أرزه .

جائزة أحسن ممثل مناصفه بين الممثل المصري عصام عمر عن دوره فى الفيلم المصرى البحث عن منفذ للسيد رامبو

و الفنان الفلسطينى آدم البكرى عن دوره فى الفيلم العراقى إذا رأيت شيئا .

كما حصل الفيلم المصرى سيرة أهل الضى على أربع جوايز ..

جائزة لجنة التحكيم الخاصه للفنانه السودانيه إسلام مبارك .

و جائزة أحسن سيناريو للكاتب هيثم دبور .

و جائزة أحسن إخراج للمخرج كريم الشناوى .

و جائزة أحسن فيلم .. و التى تسلمها النجم المصري أحمد حلمي الذى تم تكريمه فى إفتتاح المهرجان .. و الذى شارك فى الفيلم بدور مؤثر جدا كضيف شرف بالفيلم .

ألف ألف مبروووووووووك لكل الفائزين بالجوائز .. جوائز مستحقه .. فرحانه لكم من كل قلبى".

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي ودياموند بو عبود وكريم الشناوي ضمن الفائزين في مهرجان هوليوود للسينما العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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