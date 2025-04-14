علي الشامل ينضم لفيلم "أحمد وأحمد" في دور محوري بعد نجاحه في "فهد البطل"

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل المصري علي الشامل في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" إلى جانب الممثلين أحمد السقا وأحمد فهمي، في أول لقاء سينمائي مباشر بينهما، الفيلم من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي، تحت إشراف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائية، ويجسد الشامل دورًا محوريًا في العمل، وذلك بعد نجاحه اللافت في مسلسل "فهد البطل"، حيث برز بشخصية "عبود" الذراع الأيمن للممثل أحمد عبد العزيز، ونال إشادات واسعة.

وعبّر عن سعادته بالتعاون مجددًا مع أحمد العوضي، واصفًا إياه بـ"تميمة الحظ"، كما أثنى على أداء أحمد عبد العزيز قائلاً: "اتخضيت منه... فنان متكامل نفتقده كثيرًا".

يُذكر أن أحمد السقا وأحمد فهمي سبق أن ظهرا كضيوف شرف في عدة أعمال، إلا أن هذا الفيلم يجمعهما لأول مرة في بطولة مشتركة، وسط توقعات بكيمياء فنية مميزة بينهما تعكس صداقتهما الواقعية.