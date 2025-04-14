ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني مع متابعيها مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو التي جمعتها بزوجها الممثل التركي مراد يلدريم اثناء إستمتاعهما بالتزلج على الثلج بأجواء رومنسية رائعة مليئة بالحب.

وكان استمتع الثنائي بليلة مغربية سعيدة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للثنائي خلال تواجدهما في المغرب، إذ ظهر مراد وهو يرقص مع إيمان، وشريكته في مسلسله الجديد القادم "الحديقة السرية"، إيبرو شاهين.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن محبتهم لـ مراد وإيمان، كما لفتوا إلى أن ثنائية مراد وإيبرو جميلة، والتناغم بينهما ملفت.



كانت هذه تفاصيل خبر إيمان الباني وزوجها مراد يلدريم يقضيان وقت رومنسي مميز بالتزلج على الثلج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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