شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا عن الطفل براين المريض بالسرطان: زرته كرمال فرّحه بس هو اللى فرّحنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتة طيبة وإنسانية لملكة الإحساس النجمة اللبنانية اليسا، إذ حققت أمنية طفل مصاب بالسرطان، وقامت بزيارته في المستشفى للقائه.

وشاركت النجمة اللبنانية متابعيها على إنستجرام بمقطع فيديو يوثّق زيارتها اللطيفة إلى مستشفى علاج السرطان في لبنان، وحرصت على التقاط الصور والفيديوهات مع الطفل، محققة بذلك حلمه برؤيتها وبالتواجد معها، وهو ما تفاعل معه النجوم والجمهور بشكل واسع، وأثنوا على لطافتها في التعامل مع الأطفال والجمهور.

وعلقت إليسا: "براين طفل عم يحارب السرطان. تمنّى إنه يتعرف علي، وزرته كرمال فرّحه بس بالحقيقة هو اللي فرّحني. بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامته كانت أقوى من الوجع. ذكّرني إنه الابتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنه المحبة عنجد ممكن تكون دوا".

وفي مقطع فيديو آخر استمتعت النجمة اللبنانية بوقتها من خلال اللهو مع الطفل الصغير، وظهرت وهي تقف معه على الشرفة ويحمل بيده مجموعة من البالونات الملونة التي أطلقها في السماء، وبدا في غاية السعادة، وأيضاً إليسا بدت سعيدة ومستمتعة بوقتها.

يشار إلى إن إليسا كانت قد صرحت بأنها أُصيب بمرض السرطان، وأخفت عن الجميع ألمها ومرضها، وبعدما تعافت فاجأت محبيها بأنها تخطت تلك المحنة بطلبات جادة من الله سبحانه وتعالى.



إليسا تزور براين



إليسا تزور طفل مصاب بالسرطان



إليسا



المطربة اللبنانية إليسا