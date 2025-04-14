شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة بعد عودة طفلها لحضانتها: نعيش تحت مظلة قضاء عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة رنا سماحة على حكم محكمة الأسرة الذي منحها حق حضانة طفلها، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلة: "طول عمرى عندى ثقة كبيرة في القضاء المصرى وعدالته، ومتأكدة لن يهدر أى حق طالما صاحبه يمتلكه، مضيفة دورى كأم المحافظة على حقوق طفلى لأنى أم مصرية أعيش تحت ظل قضاء عادل، ووجهت رنا سماحة الشكر لمحاميها الخاص الذي ساعدها ووقف إلى جوارها طوال الوقت".



رنا سماحة



رنا سماحة مع طفلها



رنا سماحة مع أسرتها



رنا سماحة وابنها

وتستعد رنا لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "الهونولولو"، التي من المقرر طرحها قريبًا، ومن المقرر أن تقوم رنا سماحة بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي وتتعاون فيها مع المخرج اللبناني فادي الحداد وفهد الزاهد، وتعد تلك الأغنية العمل الثالث الذي يجمعها بهما.

رنا سماحة كانت سبق وطرحت أغنية "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت.

وأغنية أخرى بعنوان "عاملة عبيطة" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.