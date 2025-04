شكرا لقرائتكم خبر عن حياة هادئة بعد خمس سنوات.. إشادة كبيرة لمسلسل The Last Of Us والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الموسم الثاني الجديد من مسلسل The Last Of Us بطولة كل من النجم بيدرو باسكال وبيلا رامزي، على إشادة كبيرة بعد عرض الحلقة الاولي له عبر منصة HBO، حيث يتناول الموسم الجديد القاء الضوء على حياة هادئة بعد حوالي خمس سنوات من وصول جويل ميلر "بيدرو باسكال" وإيلي ويليامز "بيلا رمزي".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، سيشهد الموسم الجديد احداث اكثر هدوء في اولي حلقاته لتنتقل بعد ذلك الاحداث بشكل مفاجئ، حيث تبدأ الحلقة الأولي بمقدمة من آبي "كاتلين ديفر" وهما يبكيان على الخسائر التي لحقت بالمستشفي حيث قتل جويل الجميع لإنقاذ إيلي، وتتعهد آبي بملاحقة جويل في النهاية.

ونقل التقرير شرح من المبدعان نيل دروكمان وكريج مازن، الذان اوضحا أنهما اختارا عرض شخصية آبي ودوافعها بهذه الطريقة لخلق أفضل رابط عاطفي مع الجمهور في سبع حلقات تلفزيونية فقط، كما أشادت ديفر، التي كانت من عشاق لعبة الفيديو قبل اختيارها، بهذا التغيير.

وسبق وحذّر بيدرو باسكال منتظرى الموسم الثانى مسلسل الدراما والحركة The Last Of Us الذى سيعرض الشهر المقبل على منصة HBO ، حيث أكد أن الفصل الأخير "مُفجعٌ".

وفي تحذيرٍ للجماهير، قال باسكال إن الموسم الثاني مسلسل The Last Of Us "مُفجعٌ والقائمين على المسلسل بـ مريضون نفسيا".