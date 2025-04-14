استئناف تصوير فيلم إن غاب القط لـ آسر ياسين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - أعلن المنتج هاني عبد الله، عن استئناف تصوير فيلم "إن غاب القط"، وذلك تمهيداً لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، ونشر "عبد الله" صورة تجمعه بنجوم الفيلم والمشاركين به عبر صفحته على "فيسبوك"، معلقاً: "توكلنا علي الله، إستئناف تصوير فيلم( إن غاب القط) وربنا يكرمنا".

فيلم إن غاب القط

"إن غاب القط" بدأ تصويره في أكتوبر من العام الماضي 2024، قبل توقفه بسبب انشغال بطلي العمل الفنان آسر ياسين، بتصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، والفنانة أسماء جلال بتصوير "أشغال شقة جداً" وعرض العملين في موسم رمضان الماضي.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم وهم محمد شاهين، سماح أنور، علي صبحي، وآخرين وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

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آخر مشاركات آسر ياسين وأسماء جلال الفنية

يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" كانت آخر ما عُرض للفنان آسر ياسين، في موسم دراما رمضان، وقد عُرض في النصف الأول من الشهر في 15 حلقة. تدور أحداثه في إطار درامي حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.

ويُشارك ببطولة المسلسل مع آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

أما الفنانة أسماء جلال فقد شاركت في موسم دراما رمضان بالجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة جداً، وعُرض أيضاً في النصف الأول من الشهر في 15 حلقة. في الموسم الثاني من المسلسل، تزداد معاناة "الطبيب الشرعي حمدي" والذي يُجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وزوجته "الإعلامية ياسمين" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما.

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