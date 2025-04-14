رامز جلال ونسرين أمين يجتمعان في فيلم جديد.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - بدأ الفنان رامز جلال تصوير فيلم جديد فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 مباشرة، حيث يعود بهذا الفيلم الذى لم يتم الاستقرار على اسمه النهائي حتى الآن، إلى السينما بعد غيابه العام الماضي بعدما اعتاد رامز على تقديم فيلم جديد كل عام خلال السنوات الماضية.
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وتجتمع نسرين أمين مع رامز جلال للمرة الثانية في السينما بعدما شاركت معه في بطولة فيلم "رغدة متوحشة" بظهور خاص وجسدت دور زوجته وأم ابنه، وشارك في بطولة الفيلم ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، انتصار، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، حمدي الوزير وجاء من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
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رامز جلال استمر خلال رمضان الماضي 2025 في تقديم نوعية برامج المقالب الشهيرة به عبر "رامز ايلون ماسك"، والذي اعتمد على ايهام ضيوفه أنهم يشاركون في برنامج مسابقات مع نوال الزغبي ومحمد نور، إلى أن يظهر رامز ويفاجئهم بمقالب صاعقة، ومن أبرز الضيوف الذى استضافهم هذا العام، أحمد العوضي، أحمد فهمي، زينة، إمام عاشور، مصطفى غريب، ريم مصطفى، حسام حبيب، محمد رجب، بسمة بوسيل وآخرين.
وكان آخر أعمال نسرين أمين في السينما فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.
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نسرين أمين بطلة أمام رامز جلالالفيلم من إخراج محمود كريم في خامس تعاون بينه وبين رامز جلال بعدما حققا العديد من النجاحات سوياً خلال أفلام "رغدة متوحشة" عام 2018، "سبع البرمبة" عام 2019، "أحمد نوتردام" عام 2021، "أخي فوق الشجرة" عام 2023، فيما وقع الاختيار على الفنانة نسرين أمين لتقديم أحد أدوار البطولة النسائية أمام رامز جلال في الفيلم.
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https://www.instagram.com/p/C5G389hsQRL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. هشام ماجد وهنا الزاهد ومي عمر.. النجوم الأعلى مشاهدة في السعودية
وتجتمع نسرين أمين مع رامز جلال للمرة الثانية في السينما بعدما شاركت معه في بطولة فيلم "رغدة متوحشة" بظهور خاص وجسدت دور زوجته وأم ابنه، وشارك في بطولة الفيلم ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، انتصار، أحمد فتحي، ويزو، سامي مغاوري، حمدي الوزير وجاء من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
"أخي فوق الشجرة" آخر أفلام رامز جلالرامز جلال قدم آخر أفلامه "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم
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https://www.instagram.com/p/Cm9zFKBswYD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. تعرفوا إلى أبرز أفلام السينما العالمية التي تناولت عالم الفضاء ورواده
رامز جلال استمر خلال رمضان الماضي 2025 في تقديم نوعية برامج المقالب الشهيرة به عبر "رامز ايلون ماسك"، والذي اعتمد على ايهام ضيوفه أنهم يشاركون في برنامج مسابقات مع نوال الزغبي ومحمد نور، إلى أن يظهر رامز ويفاجئهم بمقالب صاعقة، ومن أبرز الضيوف الذى استضافهم هذا العام، أحمد العوضي، أحمد فهمي، زينة، إمام عاشور، مصطفى غريب، ريم مصطفى، حسام حبيب، محمد رجب، بسمة بوسيل وآخرين.
وكان آخر أعمال نسرين أمين في السينما فيلم "الدشاش"، الذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، أحمد الرافعى، مريم الجندى، محسن منصور، أحمد فهيم رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، ياسر على ماهر عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».