بصورة من لوس انجلوس.. محمد رمضان يختار الحاضر عن الماضي ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - قام الفنان المصري محمد رمضان بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وهو يقف أمام أحد مطارات الطيران الخاص بمدينة لوس انجلوس وذلك على هامش مشاركته في حفل مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع رمضان تعليقه مفتخرا بما وصل إليه الآن قائلاً: "والصورة دي النهاردة قدام مطار الطيران الخاص في لوس انجلوس / أمريكا وانا رايح اغني في كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمد لله".
وأكمل رمضان تعليقه المثير قائلاً: "بس مابقاش في صحاب زي زمان ولا ضحك زمان .. والله ما هزار لو خيروني بين ايام زمان ودلوقتي .. من غير حتى ما افكر هختار دلوقتي".
وفي نوفمبر الماضي كان قد أعلن الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن مُشاركته في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون مؤكداً أنه فخور بتلك المُشاركة وبوجوده بجوار هؤلاء النجوم العالميين ويتمنى أن يصنع التاريخ معهم.
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وكان قد حقق في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان" والذي تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.
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محمد رمضان يختار الحاضروعلق محمد رمضان على الصورة متذكرًا الماضي قائلاً: "الصور دي فكرتني زمان وانا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان هنروح السينما وبعدها ناكل كشري ونموت م الضحك ماكنش عندي اي مسئوليات ساعتها غير الدراسة".
https://www.instagram.com/p/DIbB8VoRzWC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIbB8VoRzWC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIbB8VoRzWC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وتابع رمضان تعليقه مفتخرا بما وصل إليه الآن قائلاً: "والصورة دي النهاردة قدام مطار الطيران الخاص في لوس انجلوس / أمريكا وانا رايح اغني في كوتشيلا وبتعامل VIP وباكل سوشي في الجو الحمد لله".
وأكمل رمضان تعليقه المثير قائلاً: "بس مابقاش في صحاب زي زمان ولا ضحك زمان .. والله ما هزار لو خيروني بين ايام زمان ودلوقتي .. من غير حتى ما افكر هختار دلوقتي".
مُشاركة نجوم العالم بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنونوشارك الفنان محمد رمضان بـ مهرجان كوتشيلا للفنون بجوار عدد كبير من نجوم العالم ومن أبرزهم ترافيس سكوت، ليدي غاغا، بوست مالون، فرقة جرين داي، وعدد كبير من الفنانين حول العالم.
وفي نوفمبر الماضي كان قد أعلن الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن مُشاركته في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون مؤكداً أنه فخور بتلك المُشاركة وبوجوده بجوار هؤلاء النجوم العالميين ويتمنى أن يصنع التاريخ معهم.
https://www.instagram.com/p/DCpbFpqIn7q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCpbFpqIn7q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DCpbFpqIn7q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
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مشاركة محمد رمضان في رمضان 2025يُذكر أن الفنان محمد رمضان دوماً ما يحرص على التواجد في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان 2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني.
وكان قد حقق في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان" والذي تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».