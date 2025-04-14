بصورة من لوس انجلوس.. محمد رمضان يختار الحاضر عن الماضي ‏

محمد رمضان يختار الحاضر

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مُشاركة نجوم العالم بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون

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مشاركة محمد رمضان في رمضان 2025‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - قام الفنان المصريبنشر صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وهو يقف أمام أحد مطارات ‏الطيران الخاص بمدينة لوس انجلوس وذلك على هامش مشاركته في حفل، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة ‏الأمريكية.وعلق محمد رمضان على الصورة متذكرًا الماضي قائلاً: "الصور دي فكرتني زمان وانا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان ‏هنروح السينما وبعدها ناكل كشري ونموت م الضحك ماكنش عندي اي مسئوليات ساعتها غير الدراسة".‏وتابع رمضان تعليقه مفتخرا بما وصل إليه الآن قائلاً: "والصورة دي النهاردة قدام مطار الطيران الخاص في لوس انجلوس / أمريكا وانا ‏رايح اغني في كوتشيلا وبتعامل ‏VIP‏ وباكل سوشي في الجو الحمد لله".‏وأكمل رمضان تعليقه المثير قائلاً: "بس مابقاش في صحاب زي زمان ولا ضحك زمان .. والله ما هزار لو خيروني بين ايام زمان ‏ودلوقتي .. من غير حتى ما افكر هختار دلوقتي".‏وشارك الفنانبـ مهرجان كوتشيلا للفنون بجوار عدد كبير من نجوم العالم ومن أبرزهم ترافيس سكوت، ليدي غاغا، ‏بوست مالون، فرقة جرين داي، وعدد كبير من الفنانين حول العالم.وفي نوفمبر الماضي كان قد أعلن الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام" عن مُشاركته في مهرجان كوتشيلا ‏للموسيقى والفنون مؤكداً أنه فخور بتلك المُشاركة وبوجوده بجوار هؤلاء النجوم العالميين ويتمنى أن يصنع التاريخ معهم.‏يمكنك قراءة.. السوشيال ميديا السبب.. محمد السعدي يعلق على أزمة محمد رمضان وياسمين صبرييُذكر أن الفناندوماً ما يحرص على التواجد في الموسم الرمضاني من خلال مسلسلاته التلفزيونية، إلا أنه في رمضان ‏‏2025 قد أطل على جمهوره بتجربة جديدة من خلال تقديمه لبرنامج تلفزيوني.وكان قد حقق في شهر رمضان الماضي نجاحاً كبيراً لدى الجمهور من خلال تقديمه لبرنامج "مدفع رمضان" والذي ‏تصدر من خلاله "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».