أمير كرارة وهنا الزاهد يستأنفان تصوير فيلم الشاطر في هذا الموعد

تصوير المشاهد المتبقية بين مصر واليونان

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أفلام منتظرة لـ هنا الزاهد

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

"بيت الرفاعي" آخر أعمال أمير كرارة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - يستعد الفنانانلاستئناف تصوير مشاهد فيلم "" خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، وذلك بعد توقف 5 أشهر بسبب انشغال مخرج العمل أحمد الجندي بمسلسل "" للفنانة دنيا سمير غانم الذي تم عرضه فيوقبل المسلسل ارتبط بعرض مسرحية "" التي عرضت في موسم الرياض.وانتهى القائمون على فيلم "" من تصوير أكثر من نصف أحداث العمل خلال العام الماضي، فيما يتبقى 10 أيام تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، وسيتم تصويرها في أوروبا وتحديداً بدولة اليونان، وبعدها يعمل الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.يمكنكِ قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025يذكر أن فيلم "" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن الكوميدي للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير "البعبع" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري.تنتظر طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، والبداية بفيلم "" مع تامر حسنى والمقرر طرحه يوم 29 مايو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، كما تشارك كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "المشروع X" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري والذى ينطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى أيضاً، إضافة إلى انتهائها مؤخراً من فيلم "The Seven Dogs" الذي يجمعها بالفنانين كريم عبد العزيز واحمد عز والمقرر عرضه قريباً.قدم أمير كرارة في آخر أعماله، مسلسل "" في، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.إقرئي أيضاً.. هنا الزاهد تجتمع مع أهم نجوم السينما المصرية في 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».