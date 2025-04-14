أمير كرارة وهنا الزاهد يستأنفان تصوير فيلم الشاطر في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - يستعد الفنانان أمير كرارة وهنا الزاهد لاستئناف تصوير مشاهد فيلم "الشاطر" خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل، وذلك بعد توقف 5 أشهر بسبب انشغال مخرج العمل أحمد الجندي بمسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025 وقبل المسلسل ارتبط بعرض مسرحية "مكسرة الدنيا" التي عرضت في موسم الرياض.
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يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن الكوميدي للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير "البعبع" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري.
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تصوير المشاهد المتبقية بين مصر واليونانوانتهى القائمون على فيلم "الشاطر" من تصوير أكثر من نصف أحداث العمل خلال العام الماضي، فيما يتبقى 10 أيام تصوير فقط على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، وسيتم تصويرها في أوروبا وتحديداً بدولة اليونان، وبعدها يعمل الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.
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https://www.instagram.com/p/Cs84GChoFVj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. أبرز 10 أفلام منتظرة في دور السينما خلال عام 2025
يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم، ويشهد الفيلم تقديم أمير كرارة تيمة الأكشن الكوميدي للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير "البعبع" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشاركته البطولة الفنانة ياسمين صبري.
أفلام منتظرة لـ هنا الزاهدهنا الزاهد تنتظر طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، والبداية بفيلم "ريستارت" مع تامر حسنى والمقرر طرحه يوم 29 مايو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، كما تشارك كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "المشروع X" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري والذى ينطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى أيضاً، إضافة إلى انتهائها مؤخراً من فيلم "The Seven Dogs" الذي يجمعها بالفنانين كريم عبد العزيز واحمد عز والمقرر عرضه قريباً.
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"بيت الرفاعي" آخر أعمال أمير كرارةقدم أمير كرارة في آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.
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لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».