شباب الدراما وملامح مستقبلهم السينمائي في مهرجان الغردقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - ينظّم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025، ندوته الرئيسية تحت عنوان: شباب الدراما التليفزيونية، كيف يرسمون ملامح مستقبلهم السينمائي؟ بمشاركة عدد كبير من شباب الممثلين الذين ظهروا مؤخراً في الأعمال التليفزيونية وحققوا نجاحاً كبيراً، وذلك بحضور المنتجين والمخرجين والنقاد. السيناريست محمد الباسوسي: المهرجان يهتم ويلقي الضوء على التجارِب السينمائية الشابة أكّد السيناريست محمد الباسوسي، أن الندوة ستتضمن بعض المحاور الخاصة بتواجُد الشباب الجدد الذين أثبتوا موهبتهم وكفاءتهم الفنية على شاشة السينما؛ خاصة وأن الظروف والأفكار السينمائية اختلفت عن فترات زمنية سابقة.

وقال: إن الندوة تأتي كمحاولة من المهرجان لتبنّي المواهب الشابة، وفتح الطريق السينمائي أمامهم، وهو دور تحرص إدارة المهرجان على أن تلعبه؛ لأن المهرجان يهتم ويلقي الضوء على التجارِب السينمائية الشابة في جميع أنحاء العالم.



وذكر أن الفكر السينمائي الحالي يعتمد بشكل كبير على الأفكار الجديدة من دون وضع لحسابات السوق من ربح وخسارة؛ فالجميع في منح الفرص للشباب كسبان؛ لأن الجمهور حالياً يبحث عن التجارِب الواعدة ويدعمها بصورة كبيرة، وهو ما لمسناه مؤخراً في أكثر من تجرِبة سينمائية شابة، لعل أحدثها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر وطه الدسوقي. ومن إخراج عمر المهندس. وفيلم الحريفة بجزئيه لنور النبوي وكزبرة. ومن إخراج رءوف السيد. قدري الحجار: الدورة الثالثة ستشهد أكثر من فاعلية تَزيد من الفرص السينمائية أمام الشباب ومن جهته، أكّد الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير المهرجان، أن إدارة المهرجان وجّهت الدعوة لعدد من المواهب الشابة التي سطعت في الموسم الدرامي الرمضاني؛ للمشاركة في الندوة، وأن جميعهم أبدَوا ترحيباً شديداً، وهو ما يعكس أهمية الندوة وتوقيتها.

وقال: نحرص في الندوة على الجمع بين جميع عناصر العملية السينمائية، من ممثلين ومنتجين ومخرجين وكتّاب سيناريو؛ للمشاركة فيها. بخلاف عدد من السينمائيين العرب الذين سيتواجدون معنا ويلعبون دوراً بارزاً في عملية الإنتاج والتوزيع السينمائي في المنطقة.

مشيراً إلى أن المهرجان يسعى من خلال مسابقاته وبرامجه، إلى إلقاء الضوء على المواهب الشابة في شتى الفروع الفنية وتدعيمها، وأن الدورة الثالثة ستشهد أكثر من فاعلية، تَزيد من الفرص السينمائية أمام الشباب والمواهب الواعدة. مهرجان الغردقة لسينما الشباب تُعقد دورته الثالثة في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر 2025، ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولى لمخرجيها ومؤلفيها، أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة، ومسابقة لأفلام الطلبة. كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان: الجائزة الخضراء، تُمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمُناخ.



يمكنكِ قراءة.. أرقام قياسية وأخرى جيدة: هذا ما حققه النجوم الشباب في شباك تذاكر دُور السينما وعصام عمر أحدثهم



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».