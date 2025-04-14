إسلام مبارك تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن دورها في فيلم ضي

فيلم "ضي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - فازت الممثلة السودانيةبجائزة لجنة التحكيم الخاصة لعام 2025 عن دورها في فيلم "سيرة أهل الضي"، من إخراج كريم الشناوي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي.تأتي الجائزة بعد الأداء اللافت الذي قدّمته إسلام مبارك في مسلسل "أشغال شقة 2" الذي عُرض في رمضان 2025، من خلال شخصية "مدينة"؛ حيث نال أداؤها استحسان الجمهور؛ تاركة بصمة واضحة وردود أفعال قوية.وتدور أحداث الفيلم حول الطفل ضي، وهو مراهق نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عاماً، ويمتلك صوتاً غنائياً عذباً. تدور أحداث الفيلم حول رحلته الشاقة والمُلهمة من أسوان إلى القاهرة، برفقة عائلته؛ سعياً لتحقيق حُلمه بالمشاركة في برنامج "The voice kids"، وسط تحديات الهوية والاندماج المجتمعي، ومعاناة الاختلاف في مجتمع لايزال يواجه صعوبات في تقبُّل التنوُّع.

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إسلام مبارك في سطور

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بدأتمسيرتها الفنية منذ سنوات في مجال الدراما التليفزيونية، وقدّمت خلالها مجموعة من الأعمال التي رسّخت مكانتها كواحدة من أبرز الممثلات السودانيات في المنطقة. وكانت انطلاقتها السينمائية الأبرز من خلال فيلم "ستموت في العشرين"، الذي لعبت فيه دور سكينة، الأم التي تتلقّى نبوءة بأن ابنها الرضيع مزمل (مصطفى شحاتة) سيموت عند بلوغه سن العشرين؛ فتعيش صراعاً نفسياً طويلًا بين الإيمان بالمصير ومحاولة حماية ابنها من كلّ ما قد يؤدي إلى تحقُّق هذه النبوءة.

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