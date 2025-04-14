الصناع يتحدثون.. برستيج مسلسل رعب كوميدي ينتظره الجمهور "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 07:19 مساءً - عقب نهاية الموسم الرمضاني الدرامي الحافل بالعديد من الأعمال الناجحة، يترقب محبو الدراما عرض مسلسل "برستيج" الذي يُعد أول مسلسل يُعرض في موسم "الأوف سيزون"، وينتمي إلى نوع "الرعب الكوميدي" نادر الحضور على الشاشات العربية، كاميرا "الخليج 365" التقت أبطال العمل الذين كشفوا كواليس مسلسلهم الجديد.

البداية من المقاهى

كشفت الكاتبة إنجي أبوالسعود عن أن الفكرة انطلقت من ملاحظات شخصية أثناء ترددها المستمر على المقاهي، وقالت إن "الفكرة جاءتها من كونها تحب الجلوس في المقاهي كثيراً، إما للعمل أو تأمل الناس، وهو ما جعلها تدرك أن للمقاهي عالماً آخر تماماً، غير مرئي، لا يعرفه أحد، ولم يلتفت إليه الناس بعد، عالَم قائم بذاته.

تجربة جديدة

من جانبهم، أكد أبطال المسلسل أن العمل يشكل تجربةً جديدةً بالكامل، سواء على مستوى النوع الفني أو طريقة التنفيذ، وقال الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" إن الموضوع مختلف وجديد علينا جميعاً، بالنسبة لها، وكممثل، لم يسبق له أن قدم، عملاً من هذا النوع، وحتى وهو يقرأ النص، شعر وكأنه مشاهد يشاهد شيئاً جديداً كلياً، وتابع: "العمل يتكون من ثماني حلقات فقط، وتقديم قصة متماسكة ومؤثرة في هذا الإطار الزمني القصير هو تحدٍ بحد ذاته، وينتمي للرعب الكوميدي.

دافع جماعي

أجمع طاقم العمل على أن عوامل كثيرة شجعتهم على الانضمام إلى هذا المشروع، بدءاً من النص، مروراً بالإخراج، وصولاًا إلى الإنتاج، وقال الممثل مصطفى غريب: كل عناصر العمل كانت تقول لنا: استعدوا، نحن أمام تجربة مميزة من النص، الإخراج، المنتج، كل شيء كان مشجعاً، وكأن القدر اجتمع ليجمعنا في هذا العمل.

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كما يفاجئ المسلسل جمهوره بتقديم النجوم في أدوار مختلفة تماماً عما اعتاده المشاهد منهم، وقال مصطفى غريب إنه يلعب دور محامٍ من الأقاليم، يدخل إلى مقهى، لتقع فيه جريمة، فيحتجز الجميع داخل هذا المكان، وهذا الوضع يخلق حالةً من التوتر والريبة تصاعدت مع تطور الأحداث.

فيما كشف محمد عبدالرحمن "توتا" ملامح شخصيته وقال إن شخصيته هي مدير المقهى، وهو أكثر من يقترب من الزبائن وصاحب المكان، إلا أن داخله شيء متناقض، فهو يحب ويكره، وهذه الصفات لا تصلح لمن يعمل في مجال الضيافة".

بينما أوضح الفنانة "راندا عوض" ملامح شخصيتها وقالت: إنها تؤدي دور امرأة فضولية، تبحث عن الحقيقة دائماً، ولديها فقد إنساني يؤثر على قراراتها، وهي شخصية قيادية، لكن في داخلها ألم كبير يحركها.

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تحية للمخرج

ووجه فريق العمل تحية خاصة للمخرج عمرو سلامة، وعبروا عن تقديرهم لقيادته للمشروع، وقالت المؤلفة إنجي أبوالسعود، إن عمرو سلامة كان إضافةً كبيرةً، وأبدت سعادتها بأن الأقدار جمعتهم في هذا المشروع، وتابعت أود أن أقول له: شكراً، وابتسم قليلاً، لأنك دائماً قلق ومتوتر، ونحن واثقون أننا سنحقق نجاحاً كبيراً".

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