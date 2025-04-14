شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم Eddington بطولة خواكين فينيكس وإيما ستون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة القائمة على فيلم Eddington عن التريلر الرسمي للعمل الذي يقوم ببطولته كل من النجم العالمي خواكين فينيكس والنجمة العالمية إيما ستون والنجم العالمي بيدرو باسكال، وهو فيلم الإثارة الذي يتناول أحداث ما بعد الجائحة.

ووفقًا لتقرير سابق نشرته صحيفة deadline، سيُعرض فيلم الإثارة والكوميديا السوداء الغربي لأول مرة عالميًا في مهرجان كان السينمائي لعام 2025 في مايو، الفيلم من بطولة خواكين فينيكس، بيدرو باسكال، إيما ستون، أوستن بتلر، لوك جرايمز، ديردري أوكونيل، مايكل وارد، كليفتون كولينز جونيور، وأميلي هوفيرل.

يؤدي فينيكس دور شريف بلدة صغيرة في نيو مكسيكو، حيث يتحدى عمدته (باسكال) في ظل جائحة، كما يتضح في المقطع الدعائي، ويُشاهد فينيكس وهو يتصفح مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيها عن "حب سكان إدينغتون للأسلحة النارية"، لذا على من يُقدّرون حياتهم أن يُعيدوا النظر، يليه شخصية أوستن بتلر وهو يُلقي خطابًا حماسيًا حول أن الألم ليس مصادفة، ثم تأتي شخصية إيما ستون.

