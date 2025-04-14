شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعي تتألق في آخر جلسة تصوير بالصحراء وتتابع تطورات بنات الباشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة ناهد السباعى محركات البحث جوجل، وذلك بسبب إطلالتها الصيفية التي ظهرت بها مؤخرًا، حيث ارتدت ملابس صيفية مع مجمعة من أصدقائها في الصحراء، وسط إشادات من متابعيها على موقع تبادل الصور انستجرام، حيث تتمتع ناهد بلياقة بسبب ممارستها الرياضة باستمرار.



ناهد السباعي

وتتابع ناهد السباعى تطورات استئناف فيلم بنات الباشا الذى يكتبه محمد هشام عبيه، وتشارك في بطولته كلا من زينة وتارا عبود، ومريم الخشت، من إخراج ماندو العدل، ومن المقرر أن تدور أحداثه حول 4 بنات يقعون في أزمات ومفارقات اثناء سير حياتهن.

ودائما ما تتحدث ناهد السباعى عن والدتها وكانت قد علقت ناهد في أخر لقائتها قائلة:"أمي كانت بمثابة ابنتي، ولكن بعد رحيلها اكتشفت أنني كنت أعتمد عليها في كل شيء، أصبحت أعاني من مشكلات في النوم والعمل، وأي قرار كنت مترددة بشأنه كنت أستشيرها فيه، على سبيل المثال، وقت عرض مسلسل هبة رجل الغراب كنت مترددة في قبوله، لكنها شجعتني على خوض التجربة، حتى في أبسط الأمور، مثل اختياراتي في الملابس، كنت أعتمد على رأيها؛ فإذا قالت إن قطعة ما ليست جميلة، لم أعد أراها جميلة في عيني فورًا ولا أشتريها".



