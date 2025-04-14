شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع محمد رمضان بحضور النقباء الثلاثة فور التأكد من الصور والفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

قال سيد محمود المستشار الإعلامي لاتحاد النقابات الفنية، في بيان إن الاتحاد سيتخذ إجراءات حول ما قام به الفنان محمد رمضان فى حفله بأمريكا عند التيقن من الصور والفيديوهات التي خرجت من الحفل والتحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية كونه فنانًا ويمثل صورة الفن المصري.



بيان اتحاد النقابات الفنية

وفي سياق مختلف ينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلمه الجديد الذى يحمل فيلم أسد، في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم حول حقبة المماليك، وثورة العبيد حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.

وتلعب دور البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، حيث تجسد ضمن أحداث الفيلم، دور أميرة غير مصرية تقع في حب الفنان محمد رمضان، وتتصاعد الأحداث في إطار أكشن تشويقي.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان، نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، فيلم "ع الزيرو" بطولة كل من النجوم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.



محمد رمضان



الفنان محمد رمضان