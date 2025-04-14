شكرا لقرائتكم خبر عن رحل الجسد ولكن الروح باقية.. قصة حب شمس البارودي وحسن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل النجم حسن يوسف، في أكتوبر الماضى ولكن رحل الجسد والروح باقية وسط أسرته وزوجته ومحبيه، وقصة حب شمس البارودى مع زوجها الراحل حسن يوسف باقية من يوم رحيله وهى تتذكره يوميًا عبر حسابها على فيس بوك والمواقف التي جمعتهم ووقت المناسبات والأعياد كأنه لم يرحل وتظل تتذكره بمواقفها معه وكلامه.

وأكدت تواجده معها برسائله التي كان يهديها لها في المناسبات والتي ما زالت تحتفظ بها وتضعها أمام أعينها طول الوقت كما أكدت شمس البارودى على حرصها على عدم تغيير أى طقوس كان يعتاد عليها زوجها الراحل.

وشمس البارودى عبرت عن حبها وتذكرها الدائم لزوجها من خلال رسالة مطوّلة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك وأرفقت فيها رسائل الراحل لها فى المناسبات حيث كتبت: "أنت معى فكل رسائلك يا حبيبى أما على المراية أو تحت زجاج التسريحة أو الكمود أو في مكان خاص بدولابنا كلمات حبك الصادقة لا تفارقنى وسنبدأ بإذن الله أحب الشهور لك وأنت معنا".

فيما كشفت شمس البارودي عن الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الراحل حسن يوسف يوم 14 أبريل من خلال ختم القرآن مع الأسرة والالتفاف حول مائدة الطعام.



تهنئة من الراحل حسن يوسف لزوجته شمس البارودي



ليلة عقد قران حسن يوسف وشمس البارودي



حسن يوسف وشمس البارودي



عقد قران حسن يوسف وشمس البارودي



حسن يوسف وشمس البارودي في عقد قرانهما