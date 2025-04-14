شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تحسم أمر إطلالة محمد رمضان فى حفل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل في بيان صحفى ردًا على ما أثير مؤخرًا حول الفنان محمد رمضان والزى الذى ارتداه في حفله الأخير فى أمريكا قائلة: رمضان ينتمى إلى نقابة المهن التمثيلية وهى الجهة الوحيدة المختصة به، وعندما يحصل على تصريح لحفل يكون طبقًا للنقابات الفنية الثلاثة وهى التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك على خلفية إطلالته في مهرجان "كوتشيلا" بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي سياق مختلف ينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلمه الجديد الذى يحمل فيلم أسد، في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم حول حقبة المماليك، وثورة العبيد حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.

وتلعب دور البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، حيث تجسد ضمن أحداث الفيلم، دور أميرة غير مصرية تقع في حب الفنان محمد رمضان، وتتصاعد الأحداث في إطار أكشن تشويقي.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان، نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، فيلم "ع الزيرو" بطولة كل من النجوم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.



الفنان محمد رمضان



محمد رمضان



الممثل محمد رمضان



محمد رمضان



الفنان محمد رمضان



محمد رمضان



محمد رمضان