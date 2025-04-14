نقابة السينمائيين: لن نتخذ إجراء ضد محمد رمضان إلا بعد التحقق مما حدث بأمريكا

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد محمود، مستشار اتحاد النقابات الفنية، أنه لن يتم اتخذ إجراء عاجل تجاه محمد رمضان فى شأن ملابسات حفل أمريكا بمهرجان Coachella، إلا بعد التحقق من كل ما حدث فى الحفل بالفيديوهات والصور وأن تكون هناك شكوى رسمية ضده ليتم بناء عليها التحقيق معه، وفى هذا الشأن يتم سؤال نقابة الموسيقيين عن حصوله على تصاريح بالغناء أم لا؟

نقابة السينمائيين

وفي سياق مختلف ينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلمه الجديد الذى يحمل فيلم أسد، في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث الفيلم حول حقبة المماليك، وثورة العبيد حيث ينتمي إلى نوعية الأحداث التاريخية.

وتلعب دور البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، حيث تجسد ضمن أحداث الفيلم، دور أميرة غير مصرية تقع في حب الفنان محمد رمضان، وتتصاعد الأحداث في إطار أكشن تشويقي.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان محمد رمضان، نخبة من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية، فيلم "ع الزيرو" بطولة كل من النجوم: نيللي كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل.