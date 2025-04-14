شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دوره في فهد البطل.. علي الشامل يشارك في فيلم "أحمد وأحمد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان علي الشامل في فيلم "أحمد وأحمد" بطولة كل من الفنان أحمد السقا وأحمد فهمى، من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج أحمد بدوي، حيث من المقرر طرح الفيلم في السينمات خلال الفترة المقبلة بحسب خطة التوزيع في دور العرض السينمائية، ويجسد الشامل دور محورى في أحداث العمل.

ويأتي مشاركة الفنان علي الشامل في فيلم أحمد وأحمد بعد نجاحه في مسلسل فهد البطل وتجسيد شخصية عبود الدراع الأيمن للفنان أحمد عبد العزيز والذى لاقى إشادات كبيرة عليها، وعبر علي الشامل حينها، عن سعادته بالتعاون مجددًا مع أحمد العوضي الذي يعتبره تميمة حظ له، بينما علق على العمل مع أحمد عبد العزيز وعودته بقوة للدراما، قائلا: أنا اتخضيت منه ما شاء الله، فعلا فنان متكامل ونفتقد موهبته كثيرا، وهو يعد من أهم عوامل نجاح فهد البطل.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عُرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.