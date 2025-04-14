شكرا لقرائتكم خبر عن بينها "قضية عم أحمد".. حكم قضائى بعودة 91 مقطوعة موسيقية لعمر خيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعودة حقوق الاستغلال المالي لعدد 91 مقطوعة موسيقية من أعمال الموسيقارعمر خيرت إلى حوزته، بعد فترة من النزاع القانوني مع إحدى الشركات الكبرى فى مجال الموسيقى.

وتضم الأعمال التي شملها الحكم عددًا من أشهر مؤلفات الموسيقار، والتي شكّلت وجدان الجمهور العربي والمصري لعقود، ومنها: "قضية عم أحمد"، "ليلة القبض على فاطمة"، "100 سنة سينما"، "ضمير أبلة حكمت"، "البخيل وأنا"، "صابر يا عم صابر"، و"الإرهابي".

وترجع تفاصيل القضية إلى إبرام اتفاق بين الموسيقار عمر خيرت مع إحدى الشركات الكبرى فى مجال الموسيقى، لاستغلال عدد 91 مقطوعة موسيقية لمدة 10 سنوات، على أن تجدد المدة في حالة موافقة الطرفين، إلا أن الموسيقار عمر خيرت وقبل نهاية مدة التعاقد أبلغ الشركة بعد نيته تجديد الاتفاق.

فوجئ الموسيقارعمر خيرت فيما بعد بإبلاغ الشركة له بتنازله عن المقطوعات الموسيقية وعددهم 91 مقطوعة مقابل المبلغ الذي تلقاه في بداية التعاقد، ليقرر رفع دعوى قضائية لعودة المقطوعات الموسيقية إلى حوزته من جديد.