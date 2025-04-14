لهاذا السبب جمدت هذه النجمات العربيات بويضاتهن!

ميرنا وليد - بيروت - إتخذت العديد من النجمات العربيات قراراً لافتاً و هو "تجميد بويضاتهن"، وبين مؤيدين لهذا الخيار ومعارضين له، انقسم الرأي العام حول ما إذا كان هذا القرار خطوة واثقة نحو التحكم بالخصوبة وتأجيل الأمومة، أم خروجاً عن الأعراف الاجتماعية التقليدية.



تجميد البويضات هو إجراء طبي يتم فيه استخراج البويضات من مبايض المرأة وحفظها في ظروف مجمدة خاصة، لتُستخدم لاحقاً عند رغبتها في الحمل، حيث تُذاب وتُلقح بالحيوانات المنوية، ثم تُزرع في الرحم، وتلجأ النساء عادة إلى هذا الإجراء مع التقدم في العمر، أو في حال عدم الاستعداد للإنجاب في الوقت الحالي لأسباب شخصية أو مهنية أو صحية.

و في السنوات الأخيرة، بدأت نجمات عربيات يتحدثن علناً عن خوضهنّ لهذه التجربة، ما فتح النقاش على مصراعيه حول هذا الموضوع الحساس.

ديما بياعة

كشفت الممثلة السورية ديما بياعة خلال أحد اللقاءات أن سبب زيادة وزنها هو خضوعها لعلاجات هرمونية ضمن محاولاتها للإنجاب من زوجها أحمد الحلو، وأضافت أنها قامت أيضاً بتجميد بويضاتها، قائلة: "السبب في زيادة وزني، وهو أمر أصرح به للمرة الأولى، هو أنني أرغب في إنجاب طفل من زوجي، وقد حاولنا كثيرًا من خلال أطفال الأنابيب وغيرها من الطرق، كما قمت بتجميد بويضاتي، وهو ما استدعى الحصول على بعض الهرمونات التي سببت زيادة وزني".

ناهد السباعي

أعلنت الممثلة المصرية ناهد السباعي في أحد اللقاءات أنها قامت بتجميد بويضاتها بهدوء ودون الإعلان عن ذلك سابقاً، وصرحت بالقول: "جمّدت بويضاتي ولم أعلن عن ذلك، ولم أخف من القيام بهذه الخطوة".

مايا دياب

أما الفنانة اللبنانية مايا دياب، فقد تحدثت عن الموضوع بصراحة، معتبرةً أن تجميد البويضات خيار ذكي للمرأة المعاصرة، خاصة مع تغير طبيعة الأدوار الاجتماعية، وقالت: "أنا نفسي أجيب أولاد تاني وسألت بنتي ووافقت. أنا حاليًا بجمّد بويضاتي، وبشجع النساء على القيام بذلك لأن محدش عارف الدنيا فيها إيه، خصوصًا بعد ما الستات بقت تشتغل ومعتمدة على نفسها، وده بيخوف الرجالة وسن الزواج اتأخر. بجمد بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة لروح تانية تعيش حتى لو أنا مت".

شيرين عبد الوهاب

الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لم تتحدث مطولاً عن الأمر، لكنها أوضحت في تسجيل صوتي لها قائلةً: "كنت عايزة أجمد بويضاتي لوحدهم، بس حسام حبيب أصر إنه يشيل البويضات بالأجنة بتوعه".