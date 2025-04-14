بالصور – نسرين طافش تكشف ملامح زوجها للمرة الأولى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة صور من أجواء ممتعة جمعتها بزوجها ومجموعة من الأصدقاء، حيث ظهرت في عدد من اللقطات وهي تمارس رياضة البولنغ وسط أجواء مرحة، كما ظهرت في صور أخرى إلى جانب زوجها الذي حرصت على إخفاء وجهه كالعادة.

إلا أن نسرين فاجأت جمهورها في آخر صورة نشرتها، إذ أظهرت للمرة الأولى ملامح زوجها، ولو بحجم صغير، من خلال صورة مجمّعة لهما مع أصدقائهما، وعلّقت عليها بكلمات عفوية قائلةً: “اسمح لطفلك الداخلي أن يتدحرج”.

ورغم أن نسرين لطالما حرصت على إبقاء هوية زوجها بعيدة عن الأضواء، إلا أن هويته كُشفت مطلع الشهر الجاري، حين نشر هو بنفسه صورة تجمعه بها، ليتبيّن أنه رجل الأعمال أحمد جوهر.

يُذكر أن آخر أعمال نسرين طافش السينمائية كان فيلم “الدشاش”، الذي شاركت في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، بينهم: محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، ونيكول سابا. الفيلم من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.