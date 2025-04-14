بكلمة واحدة.. ياسمين عبد العزيز تحيّر جمهورها بشأن عمل مرتقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الحيرة والحماس بين جمهورها بعد نشرها فيديو جديداً عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، واكتفت بالتعليق عليه بكلمة واحدة فقط: “قريباً”، من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول طبيعة العمل المنتظر.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تتجوّل وحدها في موقع تصوير، بينما سُمع في الخلفية صوت الفنانة بدرية طلبة تقول: “تمام يا أستاذي ولا فيه حاجة تانية؟”، ما دفع المتابعين للتساؤل حول إمكانية تعاونهما في عمل جديد، خاصة مع الحضور اللافت لبدرية في المشهد الصوتي.

وانهالت التعليقات فور نشر الفيديو، حيث كتب أحد المتابعين: “ياسمينة وصوت بدرية… يعني في عظمة قادمة”، وعلّق آخر: “دي أحلى soon… الإعلان هينزل ونولع الدنيا خلاص”، فيما رأى آخرون أن وجود ياسمين عبد العزيز وحده كافٍ لجذب الانتباه، فكيف إذا اجتمع معها حسّ بدرية الكوميدي المحبوب.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز لا تزال تحصد أصداء نجاح مسلسلها الرمضاني الأخير “وتقابل حبيب”، الذي تصدّر قوائم المشاهدة على منصة “شاهد”، وهو من بطولة: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.