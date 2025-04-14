أمير كرارة يخوض تجربة المنصات بمسلسل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم إعلانه الابتعاد عن الدراما في الفترة المقبلة والتوجّه نحو السينما، فاجأ النجم أمير كرارة الجمهور بعودته إلى الشاشة الصغيرة، من خلال خوضه تجربة المنصات الرقمية للمرة الأولى، متراجعاً بذلك عن قراره السابق، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي.

وذكرت مصادر أن كرارة تعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان “ظروف غامضة”، يتألف من عشر حلقات، من تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ومن المقرّر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، على أن ينطلق تصويره مطلع الأسبوع المقبل.

ويُشار إلى أن آخر ظهور درامي لأمير كرارة كان في مسلسل “بيت الرفاعي” خلال رمضان 2024، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في بطولته كلٌ من: أحمد رزق، رحاب الجمل، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، وأحمد صيام.

كما عُرض له العام الماضي آخر أفلامه السينمائية “البعبع”، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، وشاركه البطولة: ياسمين صبري، محمد أنور، محمد عبد الرحمن، باسم سمرة، وآخرون.