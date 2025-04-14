شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون مع أحمد العزب فى أغنية "ضعت منك" وتطرحها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح المطربة جنات مساء اليوم الإثنين أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ضعت منك"، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية، الأغنية تنتمي للطابع الرومانسي، وهي من كلمات أحمد العزب، ألحان غريب، وتوزيع موسيقي دافيد أمين، وتُعد من الأغنيات التي تعود بها جنات إلى جمهورها بإحساسها المميز وصوتها العذب.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الذي حققته جنات مؤخرًا من خلال تقديمها تتر مسلسل "الأميرة ظل حيطه"، والذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان، وحقق صدى واسعًا لدى الجمهور. المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وبطولة ياسمين صبري وعدد كبير من النجوم.

وأعربت جنات عن سعادتها الكبيرة مؤخرًا بردود الفعل الإيجابية حول التتر، مؤكدة أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات من الجمهور وأصدقائها يعبرون فيها عن إعجابهم بالأغنية. وأضافت أن شهر رمضان يُعد دائمًا "وش الخير" عليها، لما قدمته فيه من تترات ناجحة، مشيرة إلى أن تتر "الأميرة ظل حيطه" من كلمات حسام طنطاوي، وألحان وتوزيع معتز أمين.

مسلسل الأميرة ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.