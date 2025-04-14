شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الغردقة يعقد ندوة عن شباب الدراما وملامح مستقبلهم في دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة السيناريست محمد الباسوسي في دورته الثالثة خلال الفترة من 25 حتي 30 سبتمبر 2025 ندوته الرئيسية تحت عنوان شباب الدراما التليفزيونية كيف يرسمون ملامح مستقبلهم السينمائي؟ بمشاركة عدد كبير من شباب الممثلين الذين ظهروا مؤخرا في الأعمال التليفزيونية وحققوا نجاحًا كبيرًا.

أكد السيناريست محمد الباسوسي أن الندوة ستتضمن بعض المحاور الخاصة بتواجد الشباب الجدد الذين أثبتوا موهبتهم وكفاءتهم الفنية علي شاشة السينما خاصة أن الظروف والأفكار السينمائية اختلفت عن فترات زمنية سابقة.

وقال إن الندوة تأتي كمحاولة من المهرجان لتبني المواهب الشابة وفتح الطريق السينمائي أمامهم وهو دور تحرص إدارة المهرجان علي أن تلعبه لأن المهرجان يهتم ويلقي الضوء علي التجارب السينمائية الشابة في جميع أنحاء العالم.

وذكر أن الفكر السينمائي الحالي يعتمد بشكل كبير علي الأفكار الجديدة دون وضع لحسابات السوق من ربح وخسارة فالجميع في منح الفرص للشباب كسبان لأن الجمهور حاليًا يبحث عن التجارب الواعدة ويدعمها بصورة كبيرة وهو مالمسناه مؤخرًا في أكثر من تجربة سينمائية شابة لعل أحدثها فيلم سيكو سيكو لعصام عمر وطه الدسوقي ومن إخراج عمر المهندس وفيلم الحريفة بجزئيه لنور النبوي وكزبرة ومن إخراج رؤوف السيد.

ومن جهته أكد الكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان أن إدارة المهرجان وجهت الدعوة لعدد من المواهب الشابة التي سطعت في الموسم الدرامي الرمضاني للمشاركة في الندوة وأن جميعهم أبدوا ترحيبًا شديدًا وهو مايعكس أهمية الندوة وتوقيتها.

وقال: نحرص في الندوة علي الجمع بين جميع عناصر العملية السينمائية من ممثلين ومنتجين ومخرجين وكتاب سيناريو للمشاركة فيها بخلاف عدد من السينمائيين العرب الذين سيتواجدون معنا ويلعبون دورًا بارزًا في عملية الإنتاج والتوزيع السينمائي في المنطقة، مشيرًا إلى أن المهرجان يسعي من خلال مسابقاته وبرامجه إلى إلقاء الضوء علي المواهب الشابة في شتي الفروع الفنية وتدعيمها وأن الدورة الثالثة ستشهد أكثر من فاعلية تزيد من الفرص السينمائية أمام الشباب والمواهب الواعدة.