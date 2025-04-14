أحمد العوضي يسخر من شبيهه: نسخة لايت بتستستيرون أقل!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورًا ومقاطع فيديو لشخص يقلد الفنان أحمد العوضي في أسلوبه وحركاته، مدعيًا وجود شبه بينه وبين النجم المصري. إلا أن العديد من المتابعين سخروا من التشبيه، مؤكدين غياب أي تقاطع شكلي أو حضوري بين الشخص والعوضي.

ورداً على ذلك، أعاد أحمد العوضي نشر صورة هذا الشخص عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق ساخر جاء فيه:

“حاسس إن موضوع ظهور شبيه أحمد العوضي دلوقتي دا مقصود، لما الناس اشتكت من ذكورية ورجولة أحمد العوضي المفرطة… فاللي ماسكين الماتريكس عملولنا نسخة جديدة تركيز هرمون التستستيرون فيها أقل 8%، مع شعر دقن وشنب أقل كثافة، وصوت أنعم نسبيًا، وجسم أكثر ترهلًا، علشان اللي مش قادر يتفرج على أحمد العوضي بس بيحبه، يقدر يتفرج على نسخة لايت متعملوش حموضة ومتجرحش رجولته”.

وأرفق العوضي منشوره بإيموجي ضحك، وسط تفاعل كبير من متابعيه الذين أيدوا رأيه وأكدوا عدم وجود أي شبه بينه وبين صاحب الصورة.

يُذكر أن أحمد العوضي شارك مؤخرًا في مسلسل “فهد البطل” الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، وشاركه في البطولة كل من ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، عصام السقا، لوسي، محمود البزاوي، حمزة العيلي وآخرين.