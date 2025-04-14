إطلالة جديدة وإصابة في القدم.. غادة عبد الرازق تفاجئ جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها على “إنستغرام” بمجموعة صور جديدة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، تضمنت تغييرًا لافتًا في لون وقصة شعرها، قبل أن تختتم الصور بلقطة كشفت عن تعرضها لإصابة في قدمها، ما أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

غادة ظهرت في الصور الأولى بإطلالة جديدة وغير مألوفة، حيث اعتمدت قصة شعر مميزة ولوناً مختلفًا تمامًا، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه:

“لقد غيرت لون شعري بسبب شيء مهم، لكن للأسف فشلت.. آسفة، على أي حال، هل أعجبكم اللون أم لا، حبيتو اللوك ولا لا؟”.

لكن الصورة الأخيرة كانت الأكثر صدمة، حيث ظهرت قدمها ملفوفة بشاش أبيض، في إشارة إلى تعرضها لإصابة، دون الكشف عن تفاصيل الحادث.

المنشور لاقى تفاعلاً كبيرًا من الجمهور وعدد من النجوم، إذ علّقت الفنانة جوري بكر قائلة: “سلامتو القمر حبيبتي”، فيما كتب أحد المتابعين مازحًا: “قمر، سلامتك ألف سلامة، الست شفاعات تعبتك جداً!”، بينما عبّر آخرون عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة رغم المفاجأة.