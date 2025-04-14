شكرا لقرائتكم خبر عن فيروز الحرية المقدسة.. سهرة خاصة لصوت لبنان في تونس بإشراف وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم في تونس سهرة استثنائية خاصة احتفاءً وتكريمًا لملكة الغناء العربي السيدة فيروز، صوت لبنان، بعنوان (فيروز.. الحرية المقدسة)، وذلك بإشراف وزارة الشئون الثقافية وبتنظيم من مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.

السهرة الخاصة بالفنانة فيروز تقدم يوم الخميس 17 أبريل على الساعة السابعة مساء بأوبرا تونس "مسرح الجهات" بمدينة الثقافة بتونس، ويفتتح السهرة فيلم وثائقي بعنوان "رقصي لفيروز - Ma dance pour Fayrouz" للمخرج الفرنسي Dominique Delapierre، وبطولة الكوريغراف اللبنانية لمياء صفي الدين، وبمساهمة الإعلامي التونسي لطفي البحري.

وأعد الإعلامي لطفي البحري سيناريو خاص لهذه الاحتفالية الاستثنائية عبارة عن: فيديو قصيرة تبحر في الرحاب الفيروزي الفريد، حول المحاور التالية: فيروز والأرض/ فيروز والمرأة/ فيروز والجسد/ فيروز والذاكرة، وحول هذه المحاور، مداخلات مباشرة على المسرح يقدمها كل من المطربة التونسية نجمة الطرب د. ليلى حجيج، والكوريغراف لمياء صفي الدين والإعلامي لطفي البحري، وتختتم تلك السهرة بمشاركة خاصة يقدمها بالي أوبرا تونس وهي ثمرة ورشة تدريبية (ماستر كلاس بإدارة لمياء صفي الدين).