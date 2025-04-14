شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وأسماء جلال يستآنفان تصوير فيلم إن غاب القط والان مع تفاصيل الخبر

استأنف النجمان آسر ياسين وأسماء جلال تصوير مشاهد فيلم إن غاب القط اليوم الإثنين 14 أبريل حسبما أعلن المنتج هانى عبد الله على حسابه بموقع فيس بوك، بعدما احتفل صناع العمل بانطلاق تصويره في شهر أكتوبر الماضى وتم إيقاف العمل بسبب انشغال أبطاله بأعمال أخرى.



استئناف تصوير فيلم ان غاب القط

فيلم إن غاب القط بطولة آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية.

فيلم ان غاب القط يسجل التعاون الثالث بين آسر ياسين وأسماء جلال بعدما شاركا سوياً في فيلم "ولاد رزق 3 – القاضية" الذى تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى 2024 وحقق إيرادات قياسية وصلت إلى 260 مليون جنيه، إضافة إلى اجتماعهما في مسلسل "سوتس بالعربي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث ظهرت أسماء كضيفة شرف خلال حلقتين من حلقات العمل.



فريق عمل فيلم إن غاب القط

يذكر أن آسر ياسين قدم في موسم دراما رمضان 2025، مسلسل "قلبي ومفتاحه" وشارك في بطولته مى عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، سارة عبد الرحمن، أسامة أبو العطا، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

أما أسماء جلال فشاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل أشغال شقة جداً إلى جانب هشام ماجد، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وأخراج خالد دياب وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.