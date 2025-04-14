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نجوم الموسيقى العربية يتألقون بغناء أغنيات العندليب في ليلة كاملة العدد

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  • نجوم الموسيقى العربية يتألقون بغناء أغنيات العندليب في ليلة كاملة العدد 1/5
  • نجوم الموسيقى العربية يتألقون بغناء أغنيات العندليب في ليلة كاملة العدد 2/5
  • نجوم الموسيقى العربية يتألقون بغناء أغنيات العندليب في ليلة كاملة العدد 3/5
  • نجوم الموسيقى العربية يتألقون بغناء أغنيات العندليب في ليلة كاملة العدد 4/5
  • نجوم الموسيقى العربية يتألقون بغناء أغنيات العندليب في ليلة كاملة العدد 5/5

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القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات وزارة الثقافة تجملت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بأمسية رومانسية لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ قدمتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى.

فعلى المسرح الكبير وتحت لافتة كامل العدد انتزع نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أحمد عفت، أحمد محسن، أشرف وليد ومحمد الخولى إعجاب الجمهور بعد غنائهم لأعمال العندليب والموقعة بأسماء عظماء الكلمة واللحن والتى تضمنها الحفل وكان منها ظلموه، كامل الأوصاف، حلفنى، أحبك، كنت فين، أى دمعة حزن لا، زى الهوا، قارئة الفنجان، حبيبها، ميدلى ملحنين وحليم كما أكد ضيف شرف الحفل المطرب الشاب نور الشناوى حفيد شقيقة حليم والفنان الراحل كمال الشناوى نظرية توارث جينات الإبداع بعد مشاركته بأداء أغنية أسمر يا أسمراني وقد عزفت الفرقة فى البداية  موسيقى روائع العندليب رؤية وإعداد المايسترو محمد الموجى.

جاء الحفل استمرارًا لخطط دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى الاحتفاء بعمالقة الإبداع وإعادة إحياء التراث الغنائى والموسيقى العربى سعيًا لصون الهوية الفنية.

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 احمد عفت 

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 احمد عفت ود علاء عبد السلام 

 

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د علاء عبد السلام 

 

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 المايسترو محمد الموجى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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