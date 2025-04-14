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ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين مع أسرتها.. صور

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  • ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين مع أسرتها.. صور 1/4
  • ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين مع أسرتها.. صور 2/4
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  • ميريام فارس تحتفل بأحد الشعانين مع أسرتها.. صور 4/4

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القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عددًا من الصور وهي تحتفل مع أسرتها بأحد الشعانين.

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ميريام فارس تحتفل مع أسرتها بأحد الشعانين 

 

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ميريام فارس 

 

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ميريام فارس مع أطفالها

 

وكانت طرحت ميريام فارس أغنية "لحبيبى" من كلماتها وألحانها وتوزيعها وشاركها يوسف العمانى فى الكتابة والتلحين، وقدمت ميريام فارس أغنية "لحبيبي" باللهجة الخليجية.

وعلقت ميريام فارس على منشور تضمن الأغنية قائلة: "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبى وزعتها 8 مرات لكن ولا توزيع لمس مشاعرى، فقررت أوزعها بإيدى".

وأضافت ميريام فارس: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوراحهم.

وتعيش النجمة اللبنانية ميريام فارس حالة من الانتعاشة الفنية، وسبق وطلت ميريام فارس بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور بملابس مبهجة باللون "البمبى" وبتسريحة شعرها الكيرلى التى اشتهرت بها مرتدية بوت مرسوم عليه زهور، وحرص متابعوها على إظهار إعجابهم بهذه الإطلالة المبهجة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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