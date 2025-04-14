شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان من مهرجان "كوتشيلا" العالمي: Egypt is here والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النجم محمد رمضان علم مصر خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا الموسيقي بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم، وحرص على غناء أغنية بتحلوى لمصر.



محمد رمضان



محمد رمضان يرفع علم مصر



محمد رمضان خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا الموسيقي



محمد رمضان في مهرجان كوتشيلا الموسيقي



محمد رمضان مع علم مصر

تصدر برنامج مدفع رمضان، للفنان محمد رمضان، قائمة البرامج الأكثر مشاهدة على منصة watch it، و الذى عرض على قناة dmc فى موسم رمضان الماضي.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تمت صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

كما قدم الفنان محمد رمضان، خلال تقديم الحلقة الأخيرة من برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc أغنية "فى العيد".