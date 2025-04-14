شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تتصدر التريند.. ومتابعوها: البرنسيسة القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة مى عز الدين، أول أمس السبت، صورة لها بدون ميك آب عبر حسابها على إنستجرام، ليدخل عدد من محبيها التغزل في جمالها وكتبت لها بدرية طلبة "البرنسيسة القمر" كما ترك كل من عمر السعيد وإيمان السيد، إيموجى قلوب حمراء، لتتصدر اليوم الإثنين التريند بسبب تلك الصورة.

آخر أعمال مى عز الدين

وقدمت مى عز الدين في رمضان المنصرم، مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.



مي عز الدين



مي عز الدين وآسر ياسين



مي عز الدين في مسلسل قلبي ومفتاحه



مي عز الدين في قلبي ومفتاحه