شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة بين "سيكو سيكو" في السينمات و"البرشامة" مع هشام ماجد في العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "سيكو سيكو"، من بطولة النجم باسم سمرة، في تجربة جديدة تُصنف ضمن الأعمال الشبابية، ويشاركه البطولة طه الدسوقي، عصام عمر، وعدد من الوجوه الشابة.

من ناحية أخرى، يواصل باسم سمرة تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "البرشامة"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجم هشام ماجد والفنانة ريهام عبد الغفور، ومن إخراج خالد دياب، ومن المقرر طرح الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل على أقصى تقدير، في إطار خطة لعرضه ضمن أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة لهذا الموسم.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن آخر أعمال باسم سمرة في السينما فيلم الدشاش الذي شارك في بطولته، برفقة محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز وتدور أحداثه فى إطار تشويقى أكشن لا يخلو من اللمحات الكوميدية.



باسم سمرة



الفنان باسم سمرة