أحمد العوضي يحذر الصفحات المزيفة من النصب باسمه.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 أبريل 2025 11:56 صباحاً - حذر الفنان أحمد العوضي كل جمهوره ومتابعيه، من الصفحات المزيفة التي تعلن عن مسابقات بإسمه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".

أحمد العوضي يحذر الصفحات المزيفة من النصب باسمه

شارك الفنان أحمد العوضي من خلال حسابه على "فيسبوك" عدد من المنشورات من صفحات مزيفة تعلن عن مسابقات بإسمه، وعلق عليها قائلًا: "اخواتي الغاليين اي صفحه تعلن عن مسابقه سواء هنا او انستجرام او تيك توك لا علاقه لها بي تماما"، وأكمل: "ومفيش مكان للمسابقه غير هنا علي الصفحه الشخصيه ليوجنبها العلامه الزرقا.. اي مسابقات في اي اماكن تانيه لا علاقه لها بي من قريب او من بعيد..في حب اخواتي".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي من النجوم الذين يحرصون دائمًا على عمل مسابقات لجمهوره ومتابعيه، والتي تُعد واحدة من طرق الترويج التي يتبعها هو وكثير من النجوم خلال الآونة الأخيرة، خاصةً وأن هذه الطريقة تزيد من حماس الجمهور وتفاعلهم مع الأعمال التي يقومون بالإعلان عنها.

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تألق أحمد العوضي في "فهد البطل"

تألق الفنانوتصدر اسمه ترند مواقع التواصل من خلال مسلسل "فهد البطل" الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة؛ يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

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