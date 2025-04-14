فن ومشاهير

ابنة حلا شيحة تطلق قناة دينية.. ووالدتها تدعمها

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ابنة حلا شيحة تطلق قناة دينية.. ووالدتها تدعمها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قامت ابنة الفنانة حلا شيحة، خديجة هاريسون، بتدشين قناة عبر موقع يوتيوب تقدم فيها فيديوهات دينية إسلامية عن أهمية الصلاة.

وشجعت والدتها الممثلة حلا شيحة ابنتها، بنشر صورة من حسابها عبر خاصية ستوري: «حبيبتي يا خدوجة ربنا يحفظك».
وظهرت خديجة في قناتها وعبر حسابها بتطبيق انستغرام، وهي ترتدي الحجاب.

وكانت والدتها حلا حذفت كل صورها عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، ونشرت صورا حديثة لها وهي ترتدي الحجاب.

وابتعدت عن الفن والتمثيل بعد زواجها من الداعية معز مسعود، وعادت بعد انفصالهما للحياة الفنية وخلعت الحجاب مجددا، وشاركت في مسلسل «امبراطورية ميم» في رمضان 2024 مع النجم خالد النبوي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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